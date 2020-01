Špekulacija z najstniki se nadaljuje

V Italiji je še vedno mogoče – legalno – zaslužiti oziroma izgubiti denar s stavami na tekme deželnega košarkarskega prvenstva do 20 let. Staviti je mogoče tudi na končne izide dvobojev košarkarjev Bora in Brega Under20, med katerimi več igralcev še ni dopolnilo osemnajstega leta starosti. Mogoče je torej vlagati manjše ali večje vsote denarja oziroma špekulirati v napovedovanje rezultatov tekem mladoletnikov. Navkljub obljubam političnega sveta in vodstva državne košarkarske zveze Fip, potem ko je lansko poročanje o stavah Primorskega dnevnika povzelo več državnih medijev, na čelu z dnevnikom Corriere della Sera.

