Koprske policiste so zjutraj obvestili, da je zagorelo na balkonu stanovanja v Luciji. Policisti so po pogašenem požaru opravili ogled kraja in ugotovili, da so bile v stanovanju, v četrtem nadstropju, tri osebe. Ob treh zjutraj so šli spat, vendar so na balkonu pozabili pogasiti vžigalno spiralo za odganjanje komarjev. V požaru je nastala materialna škoda, ogenj je osmodil še balkon v 5. in 6. nadstropju. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.