Splošna stavka ohromila pouk in javni potniški promet

Splošna stavka, ki sta jo sklicala tudi sindikata CGIL in UIL iz dežele je ohromila delovanje v Furlaniji - Julijski krajini.

V marsikateri šoli je odpadel pouk, nekateri potniki pa zaman čakajo na avtobus, saj so se stavki pridružili tudi nekateri vozniki, ki bodo roke prekrižali od 9. do 13. ure.

Splošna stavka zajema ves javni sektor, pošte, šole in javni prevoz. Sindikati so se za stavko na državni ravni odločili, ker nasprotujejo predlogu finančnega zakona oziroma proračuna za prihodnje leto desnosredinske vlade Giorgie Meloni. Sindikati so za FJK napovedali, da naj bi se stavke udeležilo okrog 100.000 delavcev. Koliko se jih je dejansko pridružilo, še ni znano.