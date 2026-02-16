Športni center na Stadionu 1. maja dobil gradbeno dovoljenje

Športni center na Stadionu 1. maja v Trstu je pridobil končno gradbeno dovoljenje za izgradnjo. Pomembno novico je predsednik ŠZ Bor Gorazd Pučnik dopolne sporočil zbranim novinarjem na Stadionu 1. maja. Z njim je bil odbornik Rado Šušteršič.Lani se je postopek ustavil namreč pri delu dokumentacije, kjer je za športne objekte predvidena sklenitev pogodbe o uporabi objekta. Ko je bilo to pod streho, je bilo treba spet vložiti vlogo za izdajo dopolnjenega gradbenega dovoljenja. Postopek za njegovo pridobitev je po novem zahteval bolj poglobljeno preverjanje načina odvajanje meteornih voda, se pravi dodatna tehnična pojasnila in dokazila. Tudi to so ustrezno pripravili in predložili.

»Končno smo pridobili gradbeno dovoljenje, kar je za nas izjemno velik dosežek,« je potrdil Pučnik in ocenil, da projekt presega zgolj investicijo v športno infrastrukturo - projekt je pomembna razvojna, družbena in simbolna pridobitev za našo skupnost. Prvi na vrsti bo sedaj razpisni postopek za iskanje izvajalca, sledil bo podpis pogodbe in začetek del, ki se bodo morala zaključiti v letu 2027.