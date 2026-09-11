Spomin na italijanske, slovenske in hrvaške internirance v Gonarsu

Videmska občina s tamkajšnjo sekcijo Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI-VZPI) jutri prireja dogodek v spomin na italijanske, slovenske in hrvaške internirance v fašističnem taborišču v Gonarsu, med katerim se bodo prepletali zgodovina, umetnost in spomini. Spominska slovesnost, ki se bo odvijala v simbolnih krajih lokalnega odporniškega gibanja, se bo začela ob 16.30 v kraju Ontagnano (Ul. Mazzini), se zatem pomaknila na pokopališče v Fauglisu, sklenila pa v četrti Ellero v Gonarsu. Na vsaki izmed etap se bodo z vencem poklonili žrtvam nacifašistične represije. Ob 17.30 se bo ob deželni cesti 252, kjer je nekoč bilo fašistično taborišče za jugoslovanske internirance, odvijal umetniški performans. Ob 18.30 se bodo zbrali še pri spomeniku na pokopališču v Gonarsu, kjer je pokopanih 471 žrtev.