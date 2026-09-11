Zaradi nekaterih grozi popolna zapora

Enota deželne decentralizacije (EDR) je Občino Števerjan opozorila na ponavljajoče se nevarno ravnanje voznikov na območju Sovence. Na odseku deželne ceste GO 27/B je zaradi del uveden izmenični enosmerni promet, ki ga ureja semafor. Vozniki z italijanskimi in slovenskimi registrskimi tablicami pa prometne signalizacije večkrat ne upoštevajo.

Po ugotovitvah EDR nekateri vozniki vožnjo nadaljujejo tudi pri rdeči luči. Zabeležili so tudi primere premikanja in odstranjevanja prometnih znakov oziroma drugih nedovoljenih posegov v signalizacijo. Zaradi takšnega početja so se že večkrat znašli v nevarnih okoliščinah, v katerih je obstajalo neposredno tveganje za prometno nesrečo.

Na občini opozarjajo, da rdeča luč pomeni obvezno ustavitev. Prepovedani so tudi premikanje, odstranjevanje in poškodovanje prometne signalizacije ter kakršno koli drugačno poseganje vanjo. EDR je obenem sporočila, da bo treba ob nadaljevanju nevarnega ravnanja voznikov cestni odsek popolnoma zapreti.

Občina Števerjan zato vse udeležence v prometu poziva k odgovorni in previdni vožnji ter doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. Poudarja, da nepremišljeno ravnanje posameznikov ogroža vse, ki se vozijo po omenjeni cesti, in lahko privede do strožjih omejitev za vse uporabnike.