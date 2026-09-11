Gasilci ponoči opravili stodvajset intervencij

Videmski gasilci so danes ponoči na območju Latisane in Lignana ob podvojitvi delovnih izmen ter ob pomoči kolegov, ki so prispeli iz Lodija in Pavie in ob uporabi opreme, ki je prispela iz Alessandrie, Novare in Bergama, opravili 110 intervencij. Šlo je predvsem za odpravljanje posledic včerajšnjih močnih nalivov, zlasti za črpanje vode iz kleti in garaž. Opraviti morajo še okrog dvajset intervencij, medtem ko jih je na spisku še okrog tristo, za katere preverjajo, ali so resnično nujne.

Na Tržaškem so ponoči zaradi poplavljenih objektov opravili okrog deset intervencij.