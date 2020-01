Spomnili so se tragičnih dogodkov iz leta 1945

Na Pedrovem pri Novi Gorici so se danes spomnili tragičnih dogodkov iz leta 1945, ko je v spopadu z okupatorjem padlo 11 borcev. Spominske slovesnosti z naslovom Ko bo svoboda ... Pedrovo 1945-2020 se je udeležil tudi predsednik republike Slovenije Borut Pahor, ki je v govoru med drugim dejal, da je spomin na zgodovinske dogodke naša moralna dolžnost in je poudaril nevarnost ravnodušnosti, ko ljudi ne zanima več, kaj se dogaja okoli nas, niti kaj se dogaja z nami. Vsi ki imajo politično moč, morajo storiti vse za mir in za mirno reševanje sporov, je opozoril Pahor, ki se je tudi zavzel za spravo, solidarnost in sožitje.

Na Pedrovem vsako leto obujajo spomine na tragične dogodke, ki so se pripetili 26. januarja 1945. V spopadu z okupatorjem je tedaj padlo 11 borcev Varnostno obveščevalne službe, Vojske državne varnosti in Gruppo nazionale patrioti ter ranjencev pomične bolnišnice. Trinajst partizanov in vaščanov so zajeli.