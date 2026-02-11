Šport in gospodarstvo naj še tesneje povezujeta zamejstvo z matico

Državni sekretar Židan je predstavil aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport na področju zamejskih skupnosti: »Šport krepi telo, kultura krepi duha – in prepogosto smo pozabljali, da za razvoj skupnosti potrebujemo oboje. Zato smo po pilotnem programu v Porabju sprejeli odločitev, da pripravimo celovit program za vse naše zamejske skupnosti. Novi zakon, ki je bil v Državnem zboru sprejet enotno, nam to omogoča. Zamejstvo moramo obravnavati kot enoten slovenski prostor – v kmetijstvu, gospodarstvu in turizmu. Tudi na področju športa smo že začeli z aktivnostmi: vzpostavili bomo štiri regijske pisarne in zagotovili sredstva za trenerje. V pripravi pa je štiriletni program, ki bo športno infrastrukturo in podporo dvignil na višjo raven.«

Državna sekretarka Humar se je v nagovoru posebej razveselila vključitve zamejske smučarke v slovensko reprezentanco: »Kako krasno je, da je članica slovenske olimpijske reprezentance alpska smučarka Caterina Sinigoi, ki prihaja iz smučarskega kluba Devin.« Nagovor je sklenila z mislijo: »Osvojili bomo še veliko medalj, v to sploh ne dvomim. Vendar pa so – tako kot smo videli na včerajšnji ekipni tekmi – najslajše prav tiste zmage, ki jih dosežemo skupaj. In mi smo skupaj.«

V Slovenski hiši v Cortini d’Ampezzo se je danes sklenila konferenca »Olimpijski mostovi: Povezovanje gospodarstva in športa v zamejskih skupnostih«, konferenca Zamejske gospodarske koordinacije in Zamejske športne koordinacije (ZAŠKO). Dogodek, ki je potekal ob robu Zimskih olimpijskih iger Milano–Cortina 2026, sta gostila državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport mag. Dejan Židan. Srečanje je združilo predstavnike slovenskega zamejskega gospodarstva in športa iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

V uvodnem delu so udeležence nagovorili tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, predstavnik Zamejske gospodarske koordinacije, podpredsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu Felix Wieser in predstavnik Zamejske športne koordinacije, predsednik Slovenske športne zveze v Celovcu Marjan Velik. Oba predstavnika koordinacij sta se zahvalila Republiki Sloveniji za aktivno delo na področju povezovanja športa in gospodarstva v zamejstvu med seboj in z matico. Člani Zamejske gospodarske koordinacije so ob tej priložnosti obema državnima sekretarjema podelili tudi zahvalo za vztrajno zavzemanje za avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem in za njihovo gospodarsko krepitev, strateško povezovanje ter poglobljeno čezmejno sodelovanje med zamejskimi Slovenci in Republiko Slovenijo.

Osrednji vsebinski del konference je predstavljal panel »Šport kot priložnost za promocijo in gospodarski razvoj v zamejstvu«, v okviru katerega so panelisti, ki so prihajali iz slovenske manjšine iz Italije, razpravljali o tem, kako lahko športni dogodki služijo kot učinkovita platforma za promocijo lokalnih podjetij in zamejskega gospodarstva. Obenem gospodarstvo omogoča delovanje številnih zamejskih klubov, društev ter organizacijo dogodkov, ki krepijo in povezujejo slovensko skupnost. Predstavili so blagovno znamko slovenske manjšine v Italiji SLOVITA, katere pomembni glasniki so tudi uspešni zamejski športniki. Izpostavili so ključno vlogo obeh koordinacij pri povezovanju podjetij s športnimi organizacijami in ustvarjanju novih poslovnih ter razvojnih priložnosti v zamejstvu. V razpravi so sodelovali predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Trst Fabio Pahor, predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, podjetnik in nekdanji predsednik Smučarskega kluba Devin Dario Štolfa, podpredsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji in nekdanji uspešni košarkar Marko Ban ter predstavnici projekta SLOVITA Martina Budin in Martina Bearzi.

V nadaljevanju je sledila predstavitev Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah 2026–2029. Program predstavlja pomemben strateški okvir za podporo gospodarskemu razvoju slovenskih manjšin v sosednjih državah v prihodnjem obdobju.

Zaključne misli konference sta podala predsednik SLO CRO Gospodarske zbornice Zagreb dr. Saša Muminović in predstavnik Regijske pisarne OKS-ZŠZ Monošter Szabolcs Andrejek. Zbrane je pozdravil tudi generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič, ki je poudaril, da imajo vsa slovenska športna društva pomembno vlogo, še toliko težjo in pomembnejšo nalogo pa društva v zamejstvu, ki ob športnih vrednotah krepijo še slovensko identiteto.

Konferenca se je pričela že včeraj, ko so se člani obeh koordinacij v Predazzu udeležili ogleda mešane ekipne tekme v smučarskih skokih, na kateri so slovenski skakalci osvojili zlato medaljo. Dogodek je bil priložnost za neformalno mreženje ter ob enem promocijo slovenskega športa in gospodarstva v zamejstvu in širšem čezmejnem prostoru.

Slovenska hiša, v kateri je potekal osrednji del konference, je tudi tokrat glavno stičišče slovenske prisotnosti na Zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026 in ključna platforma za celostno promocijo Slovenije v času iger. Zaživela je v samem središču Cortine d’Ampezzo, v baru Janbo , le sto metrov od glavnega olimpijskega prizorišča in je odprta za vse obiskovalce vsak dan med 9. in 24. uro. Slovenska hiša je prostor druženja in navijanja, pa tudi dinamično prizorišče številnih dogodkov. Pomemben del programa je namenjen povezovanju športa in gospodarstva ter krepitvi sodelovanja s slovenskimi zamejskimi skupnostmi.

Konferenca Olimpijski mostovi je potrdila pomen tesnega sodelovanja med Zamejsko gospodarsko koordinacijo, Zamejsko športno koordinacijo (ZAŠKO) ter državnimi institucijami pri ustvarjanju novih razvojnih priložnosti in krepitvi slovenskih zamejskih skupnosti.

Državna sekretarka Humar je robu dogodka opravila tudi več pogovorov s predstavniki zamejskih gospodarskih in športnih organizacij.