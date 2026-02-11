Na olimpijskih menijih prevladujejo testenine in pica

Testenine in pica, tiramisu, pa tudi tradicionalne jedi iz pokrajin na severu Italije. Športniki, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih igrah Milan Cortina 2026, imajo med tekmovanji in treningi priložnost spoznati bogato bero pristnih italijanskih jedi. Te namreč prevladujejo na menijih. Pripravljajo jih kuharji v olimpijskih vaseh in 11 hotelih v Bormiu, Livignu in Anterselvi. Restavracije v olimpijskih vaseh so za športnike odprte 24 ur na dan, pri čemer so določeni termini glavnih obrokov.

Samo v Milanu 3000 jajc in 450 kilogramov testenin

Testenine in pica športnike oskrbijo z ogljikovimi hidrati, na voljo imajo tudi suhomesnate izdelke, sire, sadje in sladice. Poleg klasičnih italijanskih jedi so na voljo tudi jedi in izdelki iz gostiteljskih regij - na primer bresaola iz doline Valtellina, narejena iz izbranih kosov govejega mesa, ter cmoki canederli, ki jih pripravljajo v Zgornjem Poadižju. V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov. V vasi v Milanu do 4500 obrokov, v Cortini d'Ampezzo skoraj 4000, v Predazzu pa približno 2300. Vsaka restavracija ima v povprečju šest kuharjev. Samo v milanski olimpijski vasi vsak dan postrežejo približno 3000 jajc in približno 450 kilogramov testenin.