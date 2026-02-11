Pustarjem bo vreme napol naklonjeno

Prvi od treh ciklonov, ki jih znotraj atlantskega toka pričakujemo v tem tednu, je danes dosegel naše kraje. Prevladuje oblačno in vlažno vreme, pojavljajo se padavine, ki bodo čez dan oslabele in do večera povečini ponehale. Temperature so za ta čas razmeroma visoke.

Jutri bo na vrsti drugi ciklon. Ponovno bodo na vrsti oblaki s padavinami, ki bodo močnejše v osrednjih dnevnih urah. Popoldne bodo oslabele in povečini ponehale. Ponekod se bo delno razjasnilo.Temperature se ne bodo bistveno spremenile. V gorah bo snežilo.

V petek bo delno jasno z morebitno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju in v nižinah do okrog 14 stopinj Celzija.

Pustni konec tedna se bo začel z zadnjim od treh ciklonov, ki bo naše kraje dosegel v noči na soboto. Po zdajšnjih izračunih bo tisti najgloblji od treh. V soboto kaže povečini na oblačno in deževno vreme. V gorah bo snežilo. Zapihala bo burja, ki se bo proti večeru krepila. Temperatura se bo rahlo spuščala.

Od nedelje se bo zračni tlak krepil in bo nastal šibak anticiklon, ki bi nam moral zagotoviti nekaj več stanovitnosti. Od nedelje do vključno torka bi moralo prevladovati povečini delno jasno do spremenljivo in suho vreme. Zlasti v nedeljo in sprva tudi v ponedeljek bo pihala burja. Nekoliko hladneje bo.