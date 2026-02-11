Juventina v igri za četrtfinale

NOGOMET

POKAL ELITNE LIGE - Državna faza, osmina finala

Levico Terme – Juventina 1:1 (0:0)

Strelca: 53. Amorth (LT), 96. Breganti (J)

Juventina De Mattia, Petejan, Tuccia, Grion, Cocetta (Lidan), Russian, Zucchiatti, Bric (Liut), Breganti, Hoti, Pagliaro. Trener: Visintin.

Rdeč karton: 90. Petejan

Nogometaši Juventine so na današnjem dvoboju osmine finala državne faze pokala elitne lige izenačili proti Levicu Terme, pokalnemu prvaku s Trentinske - Južne Tirolske. Po prvem polčasu, ki se je končal brez golov (rahla premoč Juventine), se je igra razživela v drugem polčasu. Gostitelji so prvi povedli in nato igrali zelo napadalno. A Juventina se ni predala in je uspela izenačiti v izdihljajih tekme. Najprej je sodnik v 90. minuti pokazal rdeč karton Janezu Petejanu. V dodatku dodatka – sodnik je tekmo podaljšal za štiri minute, a je nato zaradi zavlačevanja domačih nogometašev dodal še dve minuti – je domačo mrežo z lepim diagonalnim strelom zatresel Thomas Breganti, česar se je glasno na tribuni veselila skupina Juventininih navijačev, ki je prišla na gostovanje v Valsugano. Juventina bo v drugem krogu troboja prvakov Triveneta igrala v sredo, 25. februarja (ob 14.30), v Štandrežu proti prvaku iz Veneta, ekipi Borgorico United Campetra. V sredo, 18. februarja, bo na sporedu tekma Borgoricco Levico Terme.