Televizija Koper/Capodistria praznuje pomemben jubilej

Televizija Koper/Capodistria, ki deluje v sklopu slovenske nacionalne radijske in televizijske mreže, letos obeležuje 55 let neprekinjenega programa v italijanskem jeziku in 50 let slovenskega programa. S tem zaznamuje pomemben mejnik ne le v zgodovini medija, temveč tudi v širšem čezmejnem in kulturnem prostoru, poudarjajo na RTV Slovenija. Poseben pomen je imel včerajšnji dan, 10. februar, saj je poteklo natanko 50 let od trenutka, ko se je v sklopu italijanskega programa prvič zaslišala slovenska beseda. Leta 1976 je namreč zaživela oddaja Odprta meja, namenjena Slovencem v Italiji.

Informativni in povezovalni

Kot ugotavljajo na RTV Slovenija, ta prelomni trenutek ni pomenil le programske novosti, temveč jasno sporočilo, da ima slovenska skupnost v tem prostoru svoj glas, svojo identiteto in svoje mesto v javnem mediju. Televizija Koper/Capodistria je že od svojih začetkov delovala kot edinstven dvojezični medijski prostor, ki s programom v italijanskem in slovenskem jeziku presega nacionalne meje ter povezuje ljudi, jezike in kulture na stičišču Slovenije, Italije in širšega čezmejnega prostora. Oba programa sta skozi desetletja igrala ključno vlogo pri obveščanju, ohranjanju jezika, krepitvi kulturne identitete in gradnji medsebojnega razumevanja.

Italijanski program je bil dolga desetletja pomemben vir informacij in kulturna vez z italijanskim okoljem, slovenski program pa je s svojo uvedbo in razvojem prispeval k vidnosti slovenske skupnosti v Italiji ter k utrjevanju slovenske besede v javnem prostoru. Skupaj sta ustvarila medij, ki ni zgolj informativen, temveč tudi povezovalen, vključujoč in družbeno odgovoren, pravijo na RTV Slovenija. Ob jubilejnem letu bo televizija pripravila vrsto posebnih vsebin, dogodkov in programskih poudarkov, s katerimi bo obeležila svojo bogato zgodovino in hkrati odprla pogled v prihodnost.