Sreda, 11 februar 2026
Slovenski klub

Miran Košuta o Prešernu za italijanske someščane

Kulturno društvo Tina Modotti in Slovenski klub bosta jutri z večerom v Ljudskem domu na Pončani praznovala slovenski kulturni praznik

Spletno uredništvo |
Trst |
11. feb. 2026 | 17:05
    Miran Košuta o Prešernu za italijanske someščane
    Miran Košuta (FOTODAMJ@N)
Slovenski kulturni praznik bodo jutri ob 18.30 obeležili tudi v Ljudskem domu Gramsci na Pončani v Trstu. Kulturno društvo Tina Modotti in Slovenski klub skupaj prirejata večer, posvečen Prešernovi poeziji. V goste sta povabila Mirana Košuto, profesorja slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, ki je dobrih deset let prevajal pesmi Franceta Prešerna, zbrane v knjigi Poezije (1847). Leta 2020 je tako pri Založništvu tržaškega tiska izšla knjiga France Prešeren - Poesie, ki velja za prvo italijansko kritično izdajo pesnikovega dela.

V skoraj 500 strani obsežni knjigi so zbrani tudi slovenski izvirniki in bogat kritiški aparat. Z Miranom Košuto, prevajalcem in urednikom, se bo pogovarjal Martin Lissiach. Pogovor bo potekal v italijanščini, Prešernove pesmi pa bodo zazvenele v izvirniku in prevodu.

