V Kopru odpovedali sobotni Istrski pustni sprevod

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je zaradi slabe vremenske napovedi odpovedal tradicionalni Istrskoipustni sprevod, ki je bila napovedan za soboto, 14. februarja, poročajo Primorske novice. Organizatorji so ob tem sporočili, da sprevoda ni mogoče izpeljati niti naslednji dan, v nedeljo, 15. februarja, ker so vremenske razmere in organizacijske omejitve onemogočile kakovosten potek dogodka.

Letošnja, že 16. Istrska pustna povorka v Kopru, je bila letos še posebno bogata, saj se je povezala s tradicionalnim Miljskim pustom. Kljub prizadevanjem organizatorjev, da bi našli nadomestni termin, primernega datuma ni bilo mogoče uskladiti z večino sodelujočih skupin. Številne pustne skupine so bile namreč že vključene v druge povorke in dogodke, zato je bilo razpoložljivih udeležencev premalo za izvedbo kakovostne prireditve.