Srebrenica ne sme v pozabo

V spominskem centru v Potočarih v Bosni - Hercegovini so se danes zbrali svojci devetih žrtev genocida v Srebrenici, ki so jih pokopali v centru. S tem so se spomnili več kot 8000 bošnjaških žrtev genocida v tem kraju pred 25 leti. Tuji državniki so zaradi pandemije poslali zgolj videosporočila, v katerih so poudarili pomen boja proti zanikanju genocida.

11. julij 2020, svečanost 25 let po genocidu v Srebrenici (ANSA)

V nedeljskem Primorskem dnevniku objavljamo fotoreportažo slovenske novinarke in fotografinje Mete Krese, ki je za svoje reportaže o Srebrenici, skupaj s fotografom Joštom Frankom, letos prejela prestižno novinarsko štipendijo Pulitzer grant. To ji je omogočilo objavo reportaž iz Srebrenice v prestižnih ameriških in evropskih časopisih in revijah, za Primorski dnevnik pa je napisala posebno reportažo s pretresljivimi pričevanji preživelih genocida ter vdov in otrok pobitih.

