Srečno v novem letu

Obiskovalcem naše spletne strani ter bralkam in bralcem želimo lepe in mirne praznične dni.

Današnji novoletni Primorski dnevnik je izšel na 40 straneh, za bralke in bralce smo pripravili bogat izbor vsebin. Ob običajnih mednarodnih in krajevnih novicah je med njimi tudi veliko prazničnih tem. Sandor Tence je analiziral odnose med Slovenijo in Italijo, Breda Pahor se je razpisala o slovenski kulturni krajini leta 2023. Obračun iztekajočega se leta je z vremenskimi pojavi opisal Darko Bradassi, Veronika Sossa pa je od A do Ž analizira športne dogodke in dosežke slovenskih športnikov v Italiji v letu 2023. Na voljo bo tudi celostranska križanka. Nadaljuje se tudi niz avtorskih prispevkov Naslednjega jutra (tokrat izpod peresa Primoža Sturmana in podlistek Ivana pred morjem Veronike Simoniti.