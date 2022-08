Sredi Kostanjevice tudi majčka devinsko-nabrežinske občine

Vaški trg v Kostanjevici na Krasu krasijo majice vseh, ki so pomagali v boju z največjim požarom v zgodovini Slovenije. Obešene so majice domala vseh prostovoljnih gasilskih društev, ki so sodelovala v intervenciji. Med njimi pa se bohoti tudi tista z logotipom občine Devin - Nabrežina, ki jo je ročno izdelala Demetra Volari.

Prostovoljci devinsko - nabrežinske občine so v dneh, ko je bilo na Krasu najhuje, v občinski telovadnici namreč vzpostavili središče za zbiranje pomoči za gasilce in ostale borce z ognjem. Velikodušni domačini so prinašali pomoč, prostovoljci pa so jo odvažali na teren.

Občinska svetnica Antje Gruden, njena kolega v občinskem svetu Jakob Terčon in Vladimir Mervic ter drugi požrtvovalni prostovoljci so sendviče, pijačo, higienske pripomočke in ostalo pomoč dostavljali od Medjevasi do Kostanjevice, Mirna in vse do Vrtojbe.

Ravno Gruden in Mervic sta v Kostanjevico na povabilo vaščanov dostavila majico. Izročila sta jo predsedniku vaške skupnosti Žarku Trbižanu in tako spet dokazala, da solidarnost ne pozna meja.