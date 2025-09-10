Stalin v Putinovi zgodovini po meri

Mesto Jelabuga leži v ruskem Tatarstanu, približno tisoč kilometrov vzhodno od Moskve. Julija so v prispevku ruske nacionalne televizije predstavili tamkajšnjo tovarno vojaških dronov, ki je po besedah njenega vodstva največja na svetu. V njej pospešeno proizvajajo brezpilotne letalnike geran-2, rusko različico iranskih šahedov-136, kakor jih še vedno imenujejo Ukrajinci.

Kot je poročal New York Times, so tovarno krepko povečali, v njej proizvajajo danes trikrat toliko dronov kot leta 2023, in sicer 80 na dan. V tovarni delajo tudi najstniki z bližnje tehniške šole ter delavci iz raznih azijskih in afriških držav. Vzporedno se je uspešno povečal pritisk na ukrajinska mesta: letos pošiljajo ruske sile nanje neprimerno več dronov kot v prejšnjih letih, v juliju so jih po 200 na noč (povprečno 1500 na teden), 6. septembra pa kar 805. Nemški strokovnjaki po pisanju britanskega Guardiana računajo, da bi jih Rusi jeseni utegnili pošiljati tudi po 2000 na noč. Posledično se seveda veča število ubitih civilistov.

Predvsem en kader je v omenjenem prispevku na ruski televiziji pritegnil pozornost. Sredi tovarne dronov stoji velik propagandni plakat s podobami treh vzornikov. To so Igor Kurčatov, oče sovjetske atomske bombe, Sergej Koroljov, oče sovjetskega vesoljskega programa (in balističnih raket), ter Josif Stalin, sovjetski diktator. Spodaj pa napis: »Živijo v tvojem DNK«.

Trditev, da se Josif Visarjonovič Džugašvili - Stalin še danes skriva v ruskem (in širše postsovjetskem) DNK, pravzaprav drži. Kajti neverjetno težke travme iz tistega obdobja se še danes prenašajo iz roda v rod, kot vedo povedati psihoanalitiki: arbitrarne aretacije, mučenje, množične usmrtitve, deportacije milijonov ljudi v sibirska taborišča v pogosto nemogoče razmere (med temi je bil tudi inženir Koroljov, tisti s plakata v tovarni dronov ...). Umetno povzročena lakota med kolektivizacijo kmetijstva v Ukrajini in tudi drugod. Uporaba državnega nasilja proti celim kategorijam državljanov: kmetom (kulakom), oficirjem, kulturnikom, zdravnikom. Deportacije celih narodov, od Tatarov do Judov, tisoče kilometrov daleč. Spodbujanje terorja, ki je temeljil na tem, da se morajo vsi bati vseh, tudi sosedov in sorodnikov, ki bi te lahko ovadili tajni policiji.

