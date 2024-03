Starejša občanka »nenapovedanega gosta« zaklenila v hišo

V Šentjanah nad Portorožem je včeraj dopoldne neznan moški pristopil do starejše občanke in si želel ogledati hišo, kar mu je lastnica tudi dovolila. V času, ko mu je razkazovala stanovanje, je v hišo vstopil še drugi moški, katerega pa je po tem, ko je neznani moški odšel, oškodovanka zaklenila v stanovanje in tudi sama zapustila objekt.

Ta je kmalu zatem vlomil iz notranjosti stanovanja in zbežal. Pred tem je pregledal omare in predale, vendar ni ničesar ukradel. Policisti ponovno pozivajo k previdnosti z »nenapovedanimi gosti«.