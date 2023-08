Stekla velika solidarnostna akcija Slovencev v Italiji

Danes dopoldne so na Opčinah uradno predstavili nabirko slovenske narodne skupnosti v Italiji za pomoč poplavljenim predelom Slovenije. Akcijo podpirajo slovenski mediji v Italiji, krovni organizaciji SKGZ in SSO, Zadružna kraška banka Trst - Gorica, Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu in mnogo manjših ustanov in društev.

Denarno pomoč za Slovenijo zbira ZKB TS GO na transakcijskem računu imenovanem Pomoč Sloveniji – Aiuti alla Slovenia. Vsi prispevki bodo brez bančnih stroškov za donatorje.

IBAN: IT 96 B 08928 02200 010000052015

namen: Pomoč Sloveniji – Aiuti alla Slovenia

BIC banke: CCRTIT2TV00