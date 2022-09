»Vsega, kar mislim, ne morem povedati,« je izid nedeljskih parlamentarnih volitev smeje komentirala Ilary Slatich, kandidatka Gibanja petih zvezd, ki ji izvolitev v poslansko zbornico ni uspela. »Mi smo se pravzaprav odrezali še kar dobro, če pomislimo, da so nam še junija napovedovali devetodstotno podporo, končali pa smo pri dobrih 15 odstotkih,« je ocenila Lonjerka.

Zgodilo se je, kar se je zgodilo, je komentirala dejstvo, da je G5Z prepolovilo rezultat iz leta 2018, ko so na državni ravni prejeli skoraj tretjino glasov. Meni pa, da je vodja stranke Giuseppe Conte po razkolu, zaradi katerega je gibanje zapustil Luigi Di Maio, »naredil svoje«.

»Mislim, da številke govorijo same, kakšno oceno hočemo dati? Je dovolj jasno, ni dosti kaj komentirati.« Tako je Goran Čuk, podžupan Občine Dolina in kandidat Ljudske zveze (Unione popolare) za poslansko zbornico, komentiral izid nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev v Italiji. Lista ni prestopila volilnega praga in se ni uvrstila v parlament, prav tako ne Goran Čuk, ki pa glede desne koalicije, ki bo najverjetneje oblikovala novo vlado, pravi, da ni prav solidna, saj prevladuje ena politična sila, medtem ko ostali dve imata bolj ali manj enake odstotke.

Ljudska zveza je nastala slaba dva meseca pred volitvami, potrebno je bilo zbrati določeno število podpisov. Ljudje so se na splošno dobro odzvali, ampak glede na to, da gibanje ni imelo skoraj nič vidljivosti v medijih, je to tudi vplivalo na izid volitev. »Program je bil sicer dober, a ni dovolj, ljudje si na splošno programov verjetno tudi ne preberejo in to je rezultat.«