Število obolelih za gripo v zadnjem tednu močno naraslo

Število bolnikov z gripo ali podobno boleznijo je v ambulantah primarnega zdravstva v Sloveniji v preteklem tednu močno naraslo. Gre predvsem za otroke do 14. leta, sporoča slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje. Med potrjenimi primeri gripe je bilo 75 odstotkov gripe tipa A, od tega 35 odstotkov podtipa A(H1N1) in 65 odstotkov podtipa A(H3N2). Četrtina na gripo pozitivnih vzorcev pa je bila tipa B. V devetih odstotkih testiranih vzorcev so dokazali respiratorni sincicijski virus, od drugih povzročiteljev okužb dihal pa je bilo največ rinovirusov.

Število obolelih za gripo je močno naraslo tudi v Italiji, kjer je bilo v zadnjem tednu 638.000 novih bolnikov. Višji inštitut za zdravje sicer sporoča, da vrhunec šele prihaja. Doslej je v zadnjih mesecih v Italiji zbolelo za gripo okrog 3.451.000 ljudi. Število primerov pa še narašča. Trenutno je okuženih 10,6 promila prebivalstva. Največ okužb je med otroki do 5. leta starosti, med katerimi je 30,8 promila obolelih.