Štirje lažje poškodovani pri Latisani

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali v Pertegadi pri Latisani na Videmskem, kjer sta trčila avtomobil in kombi. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe. Na kraj so operaterji interventne telefonske številke 112 poslali več reševalnih vozil, odletel je tudi reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je na kraju oskrbelo štiri poškodovane, nato so jih prepeljali v bolnišnico v Latisani, kamor so jih sprejeli z zeleno triažno kodo. Posredovanje reševalnega helikopterja se je izkazalo za nepotrebno, zato ni priletel na kraj nesreče. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.