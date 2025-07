»Stisk roke v Bazovici naj bo zgled svetu«

Tiha prisotnost in stisk roke predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja 13. julija 2020 v Bazovici, nista bila lokalno omejeno dejanje, temveč jasno sporočilo narodom in voditeljem sveta.

Tako je včeraj slovenska senatorka Tatjana Rojc nagovorila avlo rimskega senata in jo spomnila na obletnico požiga Narodnega doma v Trstu, ki so ga fašisti zažgali 13. julija 1920.

»13. julija 2020, ko je bilo lastništvo Narodnega doma končno vrnjeno slovenski skupnosti, sta naš predsednik Mattarella in slovenski predsednik Pahor v Bazovici, pred spomenikom žrtvam posebnega sodišča in pred spomenikom na fojbi v spomin na žrtve povojnih pobojev, storila gesto poguma in miru,« je prepričana Rojc.

Julijsko krajino so zaznamovale globoke rane, katerih brazgotine včasih zaskelijo tudi stoletje pozneje, je nadaljevala senatorka in spomnila, da skupnega spomina ne moremo ustvari, lahko pa različne spomine spoštujemo in jih skušamo razumeti. Mir je obveza za prihodnost in ne nagrobnik pozabe, s katerim prekrijemo preteklost. Zato je bila prisotnost obeh predsednikov v Trstu pred simboli bolečine »odločna potrditev univerzalnih človeških vrednot«.

Kdor danes verjame v večkulturni, demokratični, svobodoljubni Trst, ve, da po tistem dogodku ni več mogoče »prezreti velikega prijateljstva in sodelovanja, ki vladata med Italijo in Slovenijo: to naj bo zgled za tista območja sveta, ki še vedno ne morejo najti miru,« je zaželela senatorka Tatjana Rojc.