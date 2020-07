Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je današnji podpis memoranduma o soglasju za vrnitev Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji označil za stoletno dejanje in zgodovinski dogodek. Slovenskim novinarjem je med drugim izjavil, da gre pri današnjih dogodkih za navdih za skupen evropski dom in dodatno vzpobudo sožitju med državama. Italijanski predsednik Sergio Mattarella pa je med drugim ocenil, da danes s slovenskim predsednikom zaznamujeta pomemben korak k dialogu dveh kultur, ki sta zelo pomembni za to območje. Prav tako je italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese izjavila, da je varovanje manjšin in njihovih pravic eno od osnovnih načel italijanske ustave.

Šlo je za zgodovinski dan. Predsednika obeh držav sta se na bazovskem šohtu in na bazovski gmajni ob skupnem polaganju vencev k spomenikoma prijela za roko. Pred spomenikom štirim bazoviškim junakom sta kirasirja še nekaj časa držala venec. Vse je potekalo v tišini. Simbolni naboj je bil velik.

V zgodnjih popoldanskih urah sta predsednika odšla. Pred Narodnim domom je ob lepi množici obiskovalcev potekala skupna slovesnost. Dolgotrajen aplavz je nagradil petje ženske vokalne skupine Vikra pod vodstvom Petre Grassi. Po pozdravih in govorih pa je za zaključek slavnostnega dne zadonela Zdravljica.