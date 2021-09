V nakupovalnem središču BTC je okoli 14. ure prišlo do streljanja, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Po informacijah policije so ranjene tri osebe. Po poročanju spletnega portala MMC je do streljanja prišlo pred halo A, blizu tržnice. Iz PU Ljubljana so še sporočili, da so na kraj poslali več intervencijskih vozil, tam so tudi reševalci.