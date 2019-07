Streljanje v lokalu v Portorožu

Danes okrog 1.40 ponoči so koprski policisti prejeli obvestilo, da nekdo strelja v enem od lokalov v Portorožu. Na kraj se je odpravilo več policijskih patrulj. Policisti so tam našli dva 29-letna domačina na terasi lokala. »Do njiju naj bi pristopil 39-letni Izolan, ki je imel v roki pištolo in z jo mahal. Eden od 29-letnikov je stekel do vhoda lokala, kjer je natakarju rekel, naj pokliče policijo, pri tem pa je slišal pok. Stekel je ven, Izolan pa za njim, kjer je slednji padel, pištola pa mu je padla iz rok. Pištolo je pobral tretji moški, ki jo je kasneje izročil policistom,« o dogajanju v Portorožu poročajo iz koprske policijske uprave.