Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 3. ure ponoči posredovali v čedajski tovarni, kjer je delavcu stroj zagrabil roko. Na pomoč so prihiteli tudi gasilci. Poškodovanega delavca so reševalci prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveo stanje je stabilno in ni izgubil zavesti, so sporočili reševalci. Na kraju so bili karabinjerji iz Čedada, ki preiskujejo dogodek.