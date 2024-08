Subtropski anticiklon bo kmalu spet popustil

Subtropski anticiklon se bo po minulem spodrsljaju z jutrišnjim dnem spet okrepil. Do konca tedna nam bo zagotovil sončno in toplo poletno vreme. Vročina pa bo v primerjavi z donedavnim dogajanjem vseeno nekoliko znosnejša. Temperature bodo povečini za 2 do 3 stopinje Celzija nižje kot v minulem zelo vročem obdobju, mestoma in občasno lahko še kaj več. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju do okrog 30 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog 33 stopinj Celzija. Noči bodo tudi ob morju bolj sveže.

Ozračje bo še danes in jutri občasno nekoliko nestanovitno in bodo ponekod lahko nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo sicer verjetnejše v goratih predelih. Občasno bo pihala šibka burja.

Od četrtka bo pretežno jasno, občasno bo še pihala šibka burja, ki bo v petek ponehala in bodo zapihali šibki krajevni vetrovi.

V soboto bo še prevladovalo sončno vreme, v nedeljo popoldne pa bo ob prevladujočem jasnem vremenu zlasti v gorah že nekaj več nestanovitnosti. Zaznaven bo namreč vpliv vremenske fronte, ki bo naše kraje dosegla predvidoma v ponedeljek. Od torka ali srede pa se bo vreme spet ustalilo.

V ponedeljek in torek bo subtropski anticiklon spet popustil. Naše kraje bo dosegla nova vremenska fronta in bo, kot kaže, prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Ozračje se bo ponovno osvežilo, kaže da nekoliko občutneje kot te dni. V prihodnjem tednu nato zlasti od srede kaže na povečini sončno vreme, najvišje dnevne temperature predvidoma več dni ne bodo presegale 30 stopinj Celzija.