Suša naj bi v Sloveniji huje prizadela kmetijstvo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) ocenjuje, da bo zaradi letošnje suše prizadeta vsa Slovenija. Pod udarom so vse poljščine, med drugim pa se posledice suše kažejo na žitih, koruzi, travinju in na vrtninah tam, kjer nimajo namakanja. Prisotni so tudi ožigi rastlin, so pri KGZS razmere povzeli za STA.

Nad 30 stopinjami preneha tudi fotosinteza

Izpostavili so, da so se letošnja suša in višje temperature pojavile zelo kmalu in da bodo ti ekstremni sušni pojavi močno vplivali na višino rasti poljščin. Fotosinteza namreč preneha, ko so temperature višje od 30 stopinj Celzija. V primeru nadaljevanja tako ekstremnih pogojev bodo pridelki sadja, hmelja, koruze in drugega zelo zmanjšani in manj kakovostni, so opozorili. Med drugim je zaradi pomanjkanja padavin rast trav povsem zastala.

Prezgodaj za podrobnejši obračun škode

Za natančnejše podatke o škodi je sicer še prehitro. Bolj realni podatki bodo znani ob košnjah, žetvah in spravilu pridelkov, so napovedali pri KGZS. Po napovedih metereologov z Arsa bi se lahko tokratni vročinski val, ki se je v večjem delu Slovenije začel 23. junija, zaključil ta konec tedna, ko je napovedanih nekaj padavin in ohladitev.