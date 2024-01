»Svetnik ima toliko manevrskega prostora, kolikor si ga ustvari«

Stranka Slovenska skupnost bo jutri ob 15. uri v Repnu imela svoj 16. deželni kongres. Že nekaj časa jo namesto deželnega vodja Igorja Gabrovca dejansko vodi deželni svetnik Marko Pisani, ki tako dejansko opravlja dvojno funkcijo. V deželnem svetu opaža pomanjkanje dolgoročne strategije uporabe zajetnih finančnih sredstev, ki jih ima dežela. Slovenski svetnik ima po njegovem mnenju toliko manevrskega prostora, kolikor si ga sam ustvari, kar se stranke in bližnjega kongresa tiče, pa pravi, da bo le-ta šel po poti prenove in posodobitve ter novih strateških pogledov. Sam je na razpolago za vodenje, a kongres je suveren, pravi.

Ste se že dobro »aklimatizirali« v deželnem svetu?

Da, recimo, da sem imel že to »pripravljalno« dobo, ko sem nadomestil Igorja Gabrovca, ki je postal župan, tako da sem ob vstopu v trinajsto zakonodajno dobo že nekako utečen oz. »aklimatiziran«.

Za seboj imate že dva rekordna deželna proračuna. Kako ju ocenjujete?

Finančna sredstva na razpolago dežele so res obsežna. Na žalost pa smo že pri prejšnjem finančnem zakonu opazili pomanjkanje dolgoročne strategije, predvsem v tistih sektorjih, ki so trenutno najbolj na udaru, pri tem v prvi vrsti mislim na zdravstvo. Na žalost se pri taki količini denarja vidi tudi določeno nestrateško odločanje tudi v tem, da gre kup denarja tudi za stvari, ki so manj pomembne in kjer bi lahko zadostovale manjše vsote.

Kakšen pa je na splošno vtis, ki ste si ga ustvarili ob delovanju v deželnem svetu?

Nekaj pravilnih potez se je potegnilo, mi kot opozicija moramo seveda opozarjati predvsem na tiste zadeve, ki se nam zdijo kritične. Dogaja se, da se določeni predlogi, ki jih iznese opozicija, sprva zavrnejo, potem pa se v deželni svet vrnejo kot predlogi vlade. V mojem primeru se je to zgodilo pri tematiki požarov na Krasu. Večkrat sem opozoril na veliko potrebo po čiščenju gozdnih površin kot tudi po vzpostavljanju gozdnih cest. To se v zadnjem času tudi dogaja na podlagi razpisa, ki ga je izdala dežela in novega razpisa v novem letu, ki tudi zasebnikom dodeljuje finančna sredstva za čiščenje gozdnih površin.

Koliko manevrskega prostora ima edini slovenski svetnik?

Tako bom rekel: kolikor si ga ustvari. Potrebno je res delovati, nuditi predloge raznim odbornikom ter predstavljati probleme naše narodne skupnosti in ne samo ter iskati dialog, ki potem prinese rezultate. Jaz vedno rečem, da raje ne vidim svojega podpisa pod določenim odlokom, ampak da je predvsem važno, da pride do rezultatov v prid naše narodne skupnosti.

V tem vzdušju se SSk pripravlja na deželni kongres. Moral bi bil potekati v lanskem decembru, a ste ga preložili, uradno zaradi tehničnih zapletov. Je bilo res tako ali so bili zapleti tudi politični?

Predvsem je bil zaplet pri tem, da gremo na kongres na podlagi novega statuta in ob pripravi kongresa smo videli, da so bile v samem statutu nekatere nedorečenosti. V tem obdobju smo se domenili za metodologijo dela na samem kongresu.

Katere bodo glavne točke kongresa? Kje bo fokus?

Kongres bo potekal osem let po prejšnjem. Lahko rečem, da se je v tem obdobju spremenilo skoraj vse. Zato bo glavni fokus namenjen novim pogledom in strategijam, ki so prepotrebni naši stranki. To smo že udejanjili na pokrajinskih kongresih, kjer smo prenovili vodstvene organe. Isto vzdušje posodobitve našega delovanja in novih strateških pogledov za naprej bo označevalo tudi deželni kongres.