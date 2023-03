31. marec je svetovni dan varnostnega kopiranja oz. backupa. Pri projektu Varni na internetu uporabnike pozivajo, naj izdelajo varnostne kopije dragocenih dokumentov, fotografij in videoposnetkov, letos posebej izpostavljajo, da je dobro narediti tudi varnostne kopije profilov na družbenih omrežjih, osebnih blogov in nadomestnih kod.

Za izdelovanje varnostnih kopij je dovolj že cenovno dostopen USB-ključ ali zunanji disk ter malce časa, da naredimo izbor pomembnih dokumentov na osebnem računalniku. V sklopu programa Varni na internetu so pripravili video vodič, kjer prikažejo postopek izdelave backupa v treh preprostih korakih, ki se jih lahko loti vsak. Nujno si je treba tudi nastaviti varnostno kopiranje pametnega telefona v izbrano oblačno storitev, svetujejo.

Uporabnikom priporočajo, da ustvarijo varnostno kopijo oz. arhiv objav in celotnega profila (fotografije, video vsebine, sporočila in pogovori z uporabniki), arhiv osebnega bloga in tudi natisnejo nadomestne varnostne kode.