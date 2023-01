Svetovni rekord ledolomilca Laure Bassi

Tržaški ledolomilec Laura Bassi, ki je v lasti Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS) je dosegel absolutni svetovni rekord, saj se je med oceanografsko kampanjo 38. italijanske odprave Nacionalnega raziskovalnega programa za Antarktiko dotaknil najjužnejše točke, ki jo je kdaj dosegla ladja.

Raziskovalci so dosegli točko 78° 44.280’ S, ki spada pod Rossovo odvisno ozemlje na Antarktiki.

Potovanje ledolomilca se je začelo 17. novembra, ko je zapustil Trst in se odpravil v Ravenno, od koder je vkrcal osebje in materiale ter se v 40 dneh odpravil proti Novi Zelandiji. 5. januarja je Laura Bassi zapustila pristanišče v Lytteltonu in se odpravila proti Rossovemu morju, 4. februarja pa se bo ladja ustavila na postaji Mario Zucchelli na Antarktiki, kjer bodo zamenjali osebje in raziskovalce, ki bodo 7. februarja nadaljevali z raziskovanjem Antarktike.

»Zadovoljen sem zaradi rekorda, a žalosten, ker se na Anktarktiki stanje tako hitro spreminja,« je dejal kapitan ladje Franko Sedmak. Leta 2017 je na Anktartiko odplul z ladjo Explora, a je bilo takrat toliko ledu, da niso mogli doseči tega območja.