Svoboden po 40 letih zapora?

Zapornik, ki v Evropski uniji najdlje prestaja zaporno kazen, Georges Ibrahim Abdallah, naj bi 25. julija lahko le svobodno zadihal. Libanonskega gverilca, ki se je tudi na tržaškem sodišču znašel na zatožni klopi zaradi tihotapljenja eksploziva v teroristične namene, bodo po naroku prizivnega sodišča v Parizu 25. julija po 40 letih izpustili iz zapora in izgnali v libanonsko prestolnico Bejrut.

Abdallaha, vodjo libanonske marksistične gverilske enote FARL, so v Franciji aretirali oktobra 1984, v zaporu je sprva končal zaradi ponarejenih dokumentov, leta 1987 so ga obsodili na dosmrtno zaporno kazen zaradi umorov dveh diplomatov, namestnika vojaškega atašeja Združenih držav Amerike v Franciji Charlesa Raya ter drugega sekretarja na izraelskem veleposlaništvu v Franciji Jakova Barsimantova. FARL, skupina, ki so jo v glavnem sestavljali Maroniti, je bila sicer manjša enota, zaradi napadov v Italiji in Franciji pa je postala ena od najbolj znanih akterjev libanonske državljanske vojne.

Abdallahova zgodba je, kot omenjeno, povezana tudi s Trstom. Finančni policisti so namreč 6. avgusta 1984 ob zori na Orient Expressu na openski železniški postaji prestregli pošiljko. Mohd El Mansouri - to je ime, ki je bilo navedeno na ponarejenem potnem listu - je bil junija 1985 obsojen na 16 let zapora zaradi tihotapljenja orožja v teroristične namene, med procesom pa so ugotovili, da je bil član FARL. Italijansko sodstvo je februarja 1985 zato izdalo priporni nalog za vodjo skupine Abdallaha. Ta se je takrat že nahajal v francoskih zaporih. 39 let kasneje, junija 2023, je v Trstu začel sodni postopek proti Abdallahu, dolžili so ga organizacije tihotapljenja orožja z oteževalno okoliščino terorizma. Novembra lani pa je tržaško sodišče odločilo, da so morebitna kazniva dejanja, ki jih je storil Georges Ibrahim Abdallah leta 1984, zastarala. Sodni postopek zoper gverilca se je tako končal še preden bi se sploh začel.