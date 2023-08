Svobodna beseda o »odkritju« Primorskega dnevnika

Glasilo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Svobodna beseda je v v svoji avgustovski številki ponatisnilo članka iz Primorskega dnevnika o »odkritju« italijanskega vojaškega zdravnika Amilcareja Scalincija. Vodil je partizansko bolnišnico Bobovec in se izkazal po svoji humanosti in občutku do sočloveka. Doma je bil iz Taranta, kjer je bil do objave člankov v Primorskem dnevniku in v Manifestu dejansko neznana osebnost. Novinar Primorskega dnevnika Sandor Tence je prišel v stik s Scalincijevo družino, mestni muzej v Tarantu mu je nato namenil muzejsko soboto.

Svobodna beseda v zadnji številki objavlja tudi članek Primorskega dnevnika o majskem obisku slovenske predsednice Nataše Pirc Musar v Rimu. V njem predsednica izpostavlja svoje občutke po srečanju z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello predvsem v zvezi s septembrsko spominsko prireditvijo na Rabu ob 80-letnici osvoboditve tamkajšnjega italijanskega taborišča.

Svobodno besedo urejuje novinar Janez (Jani) Alič iz Nove Gorice. Svoj čas je bil dopisnik Dnevnika za območje Nove Gorice in okoliških krajev, pri čemer je redno sodeloval z goriško redakcijo našega časopisa.