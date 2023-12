Ta konec tedna občasno povečan promet na deželnih avtocestah

Na deželnem avtocestnem omrežju občasno pričakujejo že v tem podaljšanem koncu tedna povečan promet, kar se bo nato nadaljevalo v celotnem mesecu, zlasti pa ob praznikih. Danes popoldne se bo število vozil povečalo zlasti v smeri Trsta in Vidma. Šlo bo za letoviščarje, ki bodo izkoristili te dni za obisk deželnih gorskih predelov ob odprtju smučarske sezone in za povratek tovornih vozil. V petek, soboto in nedeljo bi moral biti promet tekoč, ponovno pa se bo zgostil v ponedeljek in torek v smeri Benetk ob valu povratnikov in tovornjakov iz vhodnih predelov Evrope, pričakuje družba Autostrade Alto Adriatico.