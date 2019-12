Taboriščnike še popisujejo

Več kot 60 odstotkov od okoli 400.000 registriranih taboriščnikov, ki so bili med vojno zaprti v nemškem nacističnem koncentracijskem taborišču Auschwitz, so identificirali, je na svoji spletni strani sporočil muzej in spominski center Auschwitz-Birkenau. V omenjeno število ni vključenih okoli 900.000 Judov, ki so jih nemški nacisti prepeljali iz evropskih držav pod nemško okupacijo in jih tam nato takoj po prihodu ubili v plinskih celicah.

Direktor muzeja Piotr Cywinski je pojasnil, da taboriščnike identificirajo na podlagi transportnih seznamov, ki jih primerjajo s seznami registriranih taboriščnikov. Napovedal je, da bodo predvidoma do maja prihodnjega leta na spletni strani www.auschwitz.org objavili 420.000 imen s transportnih seznamov Judov, ki so jih prepeljali v tamkajšnje koncentracijsko taborišče, ki velja za simbol nacističnega zločina proti človeštvu.

Prihodnje leto, 27. januarja, bo minilo 75 let od osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske; obletnico bodo primerno obeležili. To je bilo največje nacistično koncentracijsko taborišče, kjer so med letoma 1940 in 1945 ubili najmanj 1,1 milijona ljudi, večinoma Judov. Iz Slovenije je bilo tam zaprtih 2342 zapornikov, 1331 jih je umrlo, iz Italije pa je bilo tja deportiranih 40.000 oseb, med katerimi je bilo 8.369 Judov. Sovjetska Rdeča armada je 27. januarja 1945 osvobodila taborišče, v njem pa tudi 7650 zapornikov.

Spominske slovesnosti se bodo med številnimi državniki po napovedih udeležili izraelski predsednik Reuven Rivlin, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in poljski predsednik Andrzej Duda.