Tako v Italiji kot v Sloveniji rekordno število smrti v gorah

Poletna sezona v hribih bo trajala še nekaj tednov, a žal že kaže, da se bo letošnja zapisala kot ena najbolj smrtonosnih doslej, tako v Sloveniji kot v Italiji, saj v obeh državah v zadnjih mesecih beležijo zelo visoko število smrtnih žrtev v visokogorju. Na zaskrbljujoče številke je ob včerajšnjem mednarodnem dnevu gorskega reševanja opozorila Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS), ki je poudarila, da je bilo letošnje leto po številu smrtnih žrtev rekordno. V lanskem obdobju so v tem času zabeležili 23 žrtev, letos pa že 30.

Najpogostejši vzrok nesreč ostaja zdrs, ki je lahko posledica utrujenosti, spotika ob korenino ali kamen, izgube ravnotežja, prezahtevnosti poti, nepazljivosti, nepoznavanja terena, neprimerne opreme ter telesne in duševne nepripravljenosti. Na GRZS beležijo tudi porast reševanj onemoglih in izgubljenih. Takih reševanj je letos 44 odstotkov, kar je tri odstotke več kakor lani. Vse to je posledica vse večjega navala ljudi v gore, kar seveda povečuje možnost nesreče, predvsem v luči dejstva, da v številnih primerih gre za neizkušene osebe. Večkrat tudi za take, ki želijo osvojiti kak (zanje prezahteven) vrh, potem ko so si ogledali kak posnetek na Instagramu ali TikToku.

Tudi zaradi tega pri GRZS poudarjajo, da je priprava pred odhodom v gore ključna. Ta naj bi vključevala predhodno preveritev stanja in zahtevnosti poti ter vremenske napovedi.

O zelo visokem številu žrtev poročajo tudi iz Italije. Če smo v Furlaniji - Julijski krajini letos doslej bili priča proporcionalno nižjemu številu žrtev kot v Sloveniji, so v Italiji do polovica avgusta zabeležili skoraj 100 smrti v gorah, 83 v mesecu dni med 21. junijem in 23. julijem. Pri tem je treba dodati, da marsikatero smrt ali hudo poškodbo preprečijo gorski reševalci službe CNSAS, ki so tudi v FJK dejansko na terenu vsak dan. Pravi angeli varuhi.