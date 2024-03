Tanja Fajon v Trstu pri Massimilianu Fedrigi

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije Tanja Fajon se danes mudi Trstu pri predsedniku Dežele FJK Massimilianu Fedrigi. Po petih letih je namreč zasedal skupni odbor Slovenije in Furlanje - Julijske krajine, ki obravnava skupne medsosedske tematike. Dopoldne je bilo v deželni palači na Velikem trgu na vrsti srečanje, sledil je podpis sporazuma o izvajanju čezmejnega javnega potniškega prometa med FJK in Slovenijo. Tanja Fajon in Massimiliano Fedriga sta nato obiskala Narodni dom in si ogledala tamkajšnje multimedijsko središče Stik.