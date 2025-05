Tatjana Rojc: La Russa naj obsodi obmejni fašizem

V zvezi z raziskavo o neofašističnem terorizmu in atentatu na slovensko šolo pri Sv. Ivanu 27. aprila 1974, ki jo je v četrtek v poslanski zbornici predstavila dijakinja tržaškega liceja Carducci Dante Sara Elsa Gherbaz, se je oglasila slovenska senatorka Tatjana Rojc, ki obsoja zadržanje predsednika senata Ignazia La Russe. Kot smo poročali, so tržaški dijakinji med drugim zaploskali predsednik Sergio Mattarella, predsednik poslanske zbornice Lorenzo Fontana in premierka Giorgia Meloni, medtem ko je predsednik senata Ignazio La Russa ostal ravnodušen.

»Zelo slabo, da si je predsednik La Russa zakril oči, ko je dijakinja opozorila, da so bili Slovenci sovražniki desnice, in to do tolikšne mere, da so njeni predstavniki v sedemdesetih letih preteklega stoletja celo nameščali bombe na slovenskih šolah,« meni Tatjana Rojc. »La Russa bi se moral potruditi za zavrnitev ideologij iz 20. stoletja in si po zgledu predsednika Mattarelle prizadevati za spravo. Obžalujem negativni zgled, ki ga je druga najvišja državniška funkcija nudila mladini z ohranjanjem delitev in nedistanciranjem od tedanje nacionalistične mržnje oz. od ‘protislovanskega nasilnega obmejnega fašizma’,« zaključuje Tatjana Rojc.