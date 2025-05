Po govoru o atentatu na slovensko šolo ploskali vsi razen La Russe

Ob prisotnosti državnih vrhov se je danes v poslanski zbornici odvila slovesnost ob dnevu spomina na žrtve terorizma, za katerega so določili dan umora Alda Mora leta 1978. Slovesnost je minila v znamenju polemike, ker za razliko od minulih let tokrat k organizaciji dogodka niso povabili združenj svojcev žrtev raznih neofašističnih atentatov, kot so bili tisti na bolonjski železniški postaji, na milanskem Trgu Fontana, na Ustici in na Trgu Loggia v Brescii in drugi.

O neofašističnem terorizmu je sicer včeraj spregovorila dijakinja tržaškega liceja Carducci-Dante Sara Elsa Gherbaz, ki je skupaj s sošolci pod mentorstvom profesorja Gabrieleja Donata raziskala neofašistični atentat na slovensko šolo pri Sv. Ivanu 27. aprila 1974. Za raziskavo z naslovom La scuola nel mirino so zmagali na državnem natečaju Arhiva Flamigni v Rimu. Dijakinjam in dijakom je včeraj čestitala tudi senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc.

»Teror, ki so ga občutili naši dedje in cela slovenska narodna skupnost v Trstu, ki je bila tako v tistih letih kot v prvem delu minulega stoletja tarča neofašistov, je podoben tistemu, ki ga občutijo otroci iz držav, kot sta Ukrajina in Palestina, ko vidijo uničene šole,« je dejala Sara Elsa Gherbaz. »Demokratični in antifašistični Trst je takrat odreagiral s pomembno mobilizacijo: danes pa na tej šoli ni niti plošče, ki bi spominjala na takratne dogodke in na dejstvo, da je v letih strategije napetosti tudi na našem koncu črno nasilje skušalo sejati teror,« je sklenila dijakinja. Sledil je aplavz. Predsednik Sergio Mattarella, predsednik poslanske zbornice Lorenzo Fontana, premierka Giorgia Meloni so zaploskali. Predsednik senata Ignazio La Russa pa ne.