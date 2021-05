Tatjana Rojc o nezaželenem slovenskem petju v Žabnicah

Senatorka Tatjana Rojc je v zvezi s slovenskim petjem v župnijski cerkvi sv. Tilna v Žabnicah poslala pismo videmskemu škofu Andrei Brunu Mazzocatu. Opozorila ga je na dogodek iz začetka maja, ko je med nedeljsko mašo pevce Cerkvenega pevskega zbora Žabnice neprijetno presenetil list, ki jih je pričakal na klopeh in na katerem je bilo natisnjenih »deset zlatih pravil za cerkveno petje«: v enem izmed teh je bilo navedeno, da mora petje potekati v jeziku, ki ga razumejo vsi. To so pevci razumeli kot sporočilo, da je petje v slovenščini nezaželeno.

Videmskega škofa je senatorka Rojc opozorila, da trbiška občina spada v območje izvajanja zakona št. 38 iz leta 2001, t. i. zaščitnega zakona in ga zato pozvala, naj se sam pozanima o tem, kar se dogaja v Žabnicah, pri čemer je navedla, da naj bi župnijski vikar Gabriel Vasile Cimpoesu preprečil slovensko petje in molitev ter da je pred časom iz molitev in obredov rožnega venca in križevega pota že izločil slovensko besedo. »Zaupam, da boste znali prisluhniti pozivu, katerega namen je graditi mir in dialog v pretreseni skupnosti,« je zapisala.