Tatjana Rojc pravi, da ni talka

Skoraj povsod po svetu se politično soočenje odvija tudi na twitterju, tako da igrajo tviti v dobrem in slabem pomembno vlogo v politiki. Mojster »čivkanja« je bivši ameriški predsednik Donald Trump, v Sloveniji veliko tvita premier Janša, v Italiji pa veliko časa na twitterju preživlja Matteo Renzi.

S »čivkom« je bil kritičen do Tatjane Rojc župan Bergama iz vrst Demokratske stranke Giorgio Gori, ki se sprašuje, če je slovenska senatorka ostala talka t.i. graditeljev, zato jo osvobodite, poziva. Senatorka mu ni ostala dolžna in mu je vedno na twitterju odgovorila: Giorgio Gori mi namenja pozornost, kar si štejem v čast, a nisem talka in tudi ne trpim za Stockholmskim sindromom. Nosim svojo opeko, da pomagam pri oblikovanju Draghijeve vlade v interesu države, tudi slovenske manjšine. Delamo skupaj, se sprašuje senatorka.

Tatjana Rojc je prestopila v senatno skupino Evropeistov, da bi pomagala rojstvu prej tretje Contejeve in sedaj Draghijeve vlade. Stockholmski sindrom, na katerega se sklicuje Gori, je identifikacija z agresorjem ali ugrabiteljem. Je psihološki fenomen, ko žrtev razvije čustveno navezanost na ugrabitelja.