Tatjana Rojc se je vrnila v prostore, kjer je tudi sama delala

Slovenska parlamentarka Tatjana Rojc je včeraj obiskala prenovljene prostore uredništva Primorskega dnevnika v prvem nadstropju poslopja na tržaški Ul. Montecchi.

Senatorka Demokratske stranke, ki sta jo spremljala Jurij Kufersin in Rudi Pavšič, se je najprej sestala s predstavniki uprave. Aleksander Koren, predsednik založniške družbe DZP - PRAE, je gostjo seznanil z razmerami na časopisu. Povedal je, da »smo sredi pomembnega razvojnega in investicijskega cikla«, ki so ga narekovale tudi nuje, na primer nuja po obnovi redakcijskega sistema in z njim tudi grafične preobleke dnevnika. Prikazal je finančno stanje in spomnil, da časopisu zagotavlja finančno podlago italijanski državni zakon o založništvu, skrbi pa vzbujajo inflacijski pritiski in podražitve. V pogovoru, pri katerem sta sodelovala odgovorni urednik Igor Devetak in prokurist Štefan Semen, je senatorka nato izrisala sliko italijanskega političnega trenutka.

Tatjana Rojc je priložnost izkoristila tudi za srečanje z novinarji tržaške redakcije, s katerimi je obujala spomine na čase, ko je tudi sama kot sodelavka delala pri Primorskem dnevniku. »Takrat se je še tipkalo na pisalne stroje, pa ne tiste moderne, ki so prišli kasneje. Po redakciji so hodili novinarji, kot sta bila Albin Bubnič in Vladimir Kenda,» je dejala. Odgovorni urednik je ob tem izpostavil za časopise neobičajno nizko povprečno starost novinarskega kolektiva in tudi dejstvo, da je v njem več novinark kot novinarjev.

»V Rimu vas prevajajo in tudi pozorno berejo,» je povedala Rojc, ki ob tem ni skrivala kančka pesimizma, ko je pripomnila, da je tam doli »vse črno in bo tako ostalo še lep čas«. Pomirja jo misel na to, da je predsednik republike Sergio Mattarella, za katerega verjame, da je garant demokracije in se bo oglasil, v okviru svojih moči pa tudi ukrepal, če bi bilo potrebno. Omenila je, da je bila ena izmed prvih stvari, ki se jih je morala lotiti po prvi izvolitvi, reševanje Primorskega dnevnika, ki mu je takratna vlada na petozvezdnato-ligaški pogon kot drugim časopisom nameravala odreči javno finančno podporo. »Takrat nisem mogla spati ponoči, zelo me je skrbelo,» je dejala in ob tem poudarila, da je imela vseskozi v mislih tudi dejstvo, da bi lahko veliko ljudi izgubilo službo.

Daljši intervju s senatorko bomo v Primorskem dnevniku objavili v prihodnjih dneh.