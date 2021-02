Tatjana Rojc v delegaciji pri Draghiju

Mario Draghi je danes začel posvetovanja s parlamentarnimi strankami in skupinami pred oblikovanjem nove vlade. Pogovore bo zaključil v soboto, ko naj bi ga predsednik države Sergio Mattarella uradno imenoval za mandatarja.

V delegaciji parlamentarne skupine Evropeistov, s katero se je Draghi sestal popoldne, so bili Ricardo Merlo, Gianni Marilotti in slovenska senatorka Tatjana Rojc. Evropeisti so izrazili pričakovanje, da bo Draghi vodil politično vlado, s čimer si želijo, da ministrske ekipe ne bi sestavljali samo nestrankarski strokovnjaki.

Rojčeva je Draghiju omenila potrebo po zaščiti jezikovnih manjšin in mu izrecno omenila pričakovanja slovenske narodne skupnosti v Italiji po uresničevanju zakonskih obvez. »Zdel se mi je zelo pozoren,« je o Draghiju dejala slovenska senatorka, ki meni, da so možnosti, da bi nastala nova vlada danes večje kot včeraj.