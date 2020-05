Tatjana Rojc v senatu obeležila 75-letnico Primorskega dnevnika (video)

Senatorka Tatjana Rojc je malo po 14.30 v avli senata obeležila 75-obletnico Primorskega dnevnika, dnevnika Slovencev v Italiji. »Gre za vezni člen slovenske narodnostne skupnosti«, je med drugim povedala, »manjšine, ki se ne prepoznava le na teritoriju, pač pa v svojem jeziku in kulturi. Mediji pa odigravajo neprecenljivo vlogo zoper jezikovno asimilacijo.«

Spomnila je, da sta to dragoceno poslanstvo opravljala oba predhodnika Primorskega dnevnika, in sicer Edinost, do 4. septembra 1928, ko so jo fašistične oblasti zaprle, ter Partizanski dnevnik, edini svobodni dnevnik v okupirani Evropi. Partizanski dnevnik je Slovencem v FJK vlival dragoceno vsakodnevno upanje, ko četrt stoletja niso smeli uporabljati svojega jezika.