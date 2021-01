Tatjana Rojc vsem na ustih

Noben slovenski parlamentarec v Rimu najbž še ni bil nikoli deležen tolikšne medijske pozornosti v Italiji kot v teh urah Tatjana Rojc, ki je včeraj iz senatne skupine Demokratske stranke prestopila v novoustanovljeno skupino Evropeistov. Parlamentarko iz Nabrežine so včeraj intervjuvale številne televizije, njena stališča je na spletni strani objavila Repubblica, njena odločitev o prestopu je bila deležna tako kritik kot pohval. Nanjo se je med drugim sinoči spravil tudi Matteo Renzi. O njenem prestopu sta se z različno mero kritičnosti v oddaji Enrica Mentane na televiziji La7 opredelila tudi novinarja Paolo Mieli in Marco Damilano (Espresso).

Slovenska senatorka v današnjem intervjuju za Corriere della Sera znova utemeljuje svoj korak, ki ga je - tako pravi - naredila tudi z namenom, da bi preprečila desnici vzpon na oblast. V pogovoru z novinarjem Alessandrom Trocinom se Tatjana Rojc ob dnevu spomina na holokavst spominja tudi svojega očeta, ki je bil interniran v koncentracijskem taborišču Dachau, ter pisatelja Borisa Pahorja, s katerim je veliko sodelovala in o njem med drugim tudi napisala biografijo. »Pomislila sem na očeta in na Pahorja in sem si rekla, da je v politiki treba v tako težkih trenutkih, kot je sedanji, biti odgovorni«, je v intervjuju še izpostavila slovenska parlamentarka. Ponovila je, da vsestransko podpira Giuseppeja Conteja in da bi bile v obdobju pandemije morebitne predčasne volitve popolni absurd.