Tatova, ki ju je zalotil na domu, sta ga napadla z nožem

Koprske policiste je včeraj ob 12.40 71-letnik obvestili o tatvini oz ropu na domu v Ilirski Bistrici. Tatova, ki ju je zalotil, sta ga napadla z nožem. Policistom je povedal, da je ob povratku domov opazil, da je v hiši vse razmetano. Tatova je zalotil pri brskanju po predalih. Eden od storilcev ga je napadel z nožem, vendar ga ni poškodoval, nakar sta pobegnila.

Policisti so oba osumljena prijeli uro kasneje v Pivki, kamor sta odšla z vlakom. Za 28-letnega in 48-letnega osumljenca so odredili pridržanje. pri sebi sta imela torbo z ukradeno zlatnino. Po zaključenih postopkih bo zanju podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje roparske tatvine.