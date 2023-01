Tatovi so iz stanovanja nekdanjega nogometaša Udineseja Antonia Flora Floresa v Tricesimu pri Vidmu med prazniki odnesli plen, vreden 80.000 evrov. Vdrli so po oknu, ukradli pa so več ur, med njimi rolex, zlatnino, luksuzne torbice in obleke znanih znamk. Tatvino je bivši nogometaš odkril včeraj ob povratku z božičnih počitnic, ko je dobil hišo v popolnem neredu. Dogodek preiskujejo karabinjerji.